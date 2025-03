Dodicenne muore per arresto cardiaco mentre è in farmacia

Un ragazzo di 12 anni è morto per arresto cardiaco mentre si trovava in una farmacia di Mira.

Allertato il Suem 118, dall'ospedale di Dolo (Venezia) è partita un'ambulanza seguita dall'auto medica. I soccorritori si sono protratti a lungo per tentare di rianimare sul posto il ragazzo e hanno continuato con le manovre cardiopolmonari anche durante il trasporto in ambulanza e dopo l'arrivo al più vicino Pronto soccorso dell'ospedale di Dolo. I medici hanno però purtroppo dovuto constatare il decesso del minore poco dopo l'arrivo nel nosocomio. L'Ulss 3 Serenissima si stringe ai familiari nel dolore per questa improvvisa e drammatica perdita"



