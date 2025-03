Cutro: rinviata udienza preliminare per militari

È stata rinviata al 12 maggio l'udienza preliminare a carico di quattro finanzieri e due militari della Guardia costiera in relazione al naufragio del barcone carico di migranti avvenuto la notte del 26 febbraio del 2023 a "Steccato" di Cutro ed in cui morirono 94 persone, 35 delle quali minori.

Il Gup, Elisa Marchetto, ha preso atto del legittimo impedimento di due avvocati, Sergio Rotundo e Giuseppe Di Renzo, disponendo il rinvio.

Prima di aggiornare l'udienza c'è stata la presentazione della richiesta di costituzione di parte civile da parte di una settantina di familiari delle vittime. Hanno chiesto di costituirsi parte civile, inoltre, un gruppo di parlamentari capeggiati da Ilaria Cucchi, alcune Ong ed il Codacons.

Dopo quella fissata per il 12 maggio, sono state fissate altre udienze il 26 maggio ed il 9 giugno, giorno in cui ci dovrebbe essere la conclusione con la decisione del Gup.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA