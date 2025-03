Colpo a clan Santapaola-Ercolano nel Catanese, nove arresti

Nove persone sono state arrestate dai Carabinieri del comando provinciale di Catania in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal gip del capoluogo etneo che ipotizza i reati di associazione mafiosa armata, estorsione, acquisto e cessione di stupefacenti aggravati dal metodo mafioso.

L'indagine, condotta dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gravina di Catania da marzo 2021 ad aprile 2023, col coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, nasce da dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dalle risultanze investigative emerse da precedenti operazioni, come la 'Sotto Scacco e la 'Black Lotus'.

Gli accertamenti avrebbero permesso di evidenziare l'egemonia della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano, ai vertici di Cosa nostra, nei comuni di San Pietro Clarenza e Belpasso, con interessi nelle estorsioni per il recupero crediti e nello spaccio di droga. Per l'esecuzione dell'operazione, denominata 'Hold Horse', sono stati impegnati oltre 100 carabinieri del comando provinciale di Catania supportati dalla compagnia di intervento operativo del XII reggimento 'Sicilia'.



