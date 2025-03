'Carro dei carcerati' con la Statua della Libertà armata

Un carcere in cartapesta, con le sbarre alle finestre e, dentro, una grande Statua della Libertà col suo braccio destro alzato: solo che, invece della fiaccola, impugna un kalashnikov perfettamente riprodotto.

E' il carro allegorico sfilato ieri per le vie di Acerra, che oggi sta suscitando un vespaio di polemiche. "Un omaggio alla criminalità e alla violenza", dicono da destra e da sinistra. Il 'carro dei carcerati', trainato da un trattore, è stato l'ultimo a sfilare ieri per le vie di Acerra, la "città di Pulcinella", cui è dedicato anche un museo. Davanti al carro, dove campeggiava la scritta 'Freedom', giovani e adulti in tenuta da galeotto. Alcune ragazze, poi, ballavano canzoni neomelodiche, con strofe inneggianti alla "libertà per i carcerati", mentre un sedicente Sandokan - occhiali da sole, barba nera e lunga proprio come il boss dei casalesi - spiegava: "Vogliamo la libertà per tutti quelli che soffrono, dentro e fuori dalla prigione".

La 'paranza' che ha realizzato il carro, riconducibile al complicato rione Gescal di Acerra, dove vivono centinaia di famiglie in condizioni difficili, in un video pubblicato sul canale Fb della Pro loco nei giorni scorsi spiegava quale era lo spirito dell'iniziativa, concepita come un monito: "Abbiamo scelto di realizzare questo carro per dire ai ragazzi di non sbagliare, e scegliere una strada migliore". Ma questo non è servito a sedare la polemica.

Che è divampata oggi, mentre sul momento la sfilata del carro non ha suscitato né proteste né indignazione. Il sindaco di Acerra, Tito D'Errico, ha spiegato che il Comune non è responsabile dell'organizzazione del Carnevale, di cui si occupa una società esterna, e che del 'carro dei carcerati' non sapeva nulla. Andrea Piatto, della minoranza consiliare, fa presente che "la Giunta di Acerra ha finanziato con 63mila euro la manifestazione del Carnevale" e il circolo locale di Fratelli d'Italia si domanda "se l'amministrazione fosse a conoscenza del fatto, dando comunque il via libera, o se non avesse contezza di ciò che stava accadendo nel territorio che amministra". Il senatore dello stesso partito Sergio Rastrelli, che parla di "squallido richiamo criminale", annuncia un'interrogazione urgente al ministro dell'Interno per sapere "come sia stato possibile che quel carro possa aver attraversato la città senza incontrare opposizioni e come sia stato possibile che un evento ufficialmente finanziato dal Comune abbia potuto includere un elemento tanto controverso senza alcun controllo e supervisione". "Il sindaco e i componenti della maggioranza avevano una benda sugli occhi mentre il carro girava per le strade cittadine?", si chiede Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, mentre la deputata pentastellata Carmela Auriemma parla di "inaccettabile inneggio alla criminalità, ancora più grave perchè accaduto in presenza di tantissimi bambini e, soprattutto, sotto il naso dell'Amministrazione Comunale e del sindaco".

Anche il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli parla di "un chiaro omaggio alla criminalità e alla violenza. Ormai sono questi - dice - i modelli preminenti in determinati territori. I vestiti che vanno più di moda sono quelli dei 'malamente' e dei galeotti che vengono indossati con orgoglio. Si chiede libertà per i criminali e non giustizia per le vittime".

