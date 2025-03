'Cambia il vento', la canzone delle donne contro la violenza

Una canzone per dare voce alle donne sopravvissute alla violenza e per sensibilizzare sul tema del contrasto alla violenza di genere. "Cambia il vento" è il brano nato all'interno del progetto Hear Me Now, promosso da Dire Fare Cambiare Aps in collaborazione con Differenza Donna. Il lancio ufficiale è previsto per il 7 marzo 2024, alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna, per amplificare il messaggio che "la violenza di genere si combatte insieme".

"Cambia il vento" è il risultato di un percorso musicale realizzato all'interno dei centri antiviolenza di Roma gestiti da Differenza Donna. Durante il laboratorio, Assia Fiorillo e Giulia Morello hanno ascoltato le storie delle donne accolte nei centri, raccogliendo le loro emozioni, i loro vissuti e il loro desiderio di riscatto. Le partecipanti hanno avuto la possibilità di esprimersi attraverso la musica, trasformando "la propria esperienza - viene spiegato - in un'opera collettiva di liberazione e consapevolezza. Il laboratorio ha rappresentato un'occasione unica per rielaborare il dolore attraverso l'arte e per dare vita a un messaggio potente che possa raggiungere e sostenere altre donne ancora bloccate nella spirale della violenza".

Scritto da Assia Fiorillo e Giulia Morello, con la musica di Assia Fiorillo e gli arrangiamenti di Pino Pecorelli, il brano ha voluto dare voce a donne che sono riuscite a spezzare il ciclo della violenza affinché, attraverso la loro esperienza e il loro messaggio, possano sostenere e ispirare altre donne ancora intrappolate in spirali di abuso. E' stato anche realizzato un videoclip, con la regia di Giulia Morello e Giovanni Stella, che documenta il dietro le quinte della registrazione della canzone. Le immagini mostrano alcune delle donne accolte nei centri antiviolenza di Differenza Donna e partecipanti al progetto, le operatrici che ogni giorno le supportano nel loro percorso di libertà e la cantautrice Assia Fiorillo, che le ha guidate nella scoperta della propria voce e della propria forza. Ad accompagnare il brano, un'illustrazione realizzata dall'artista Elisa Pacitti.

A cantare il brano è la stessa Assia Fiorillo, autrice del testo, con Giulia Morello, e della musica, mentre gli arrangiamenti sono di Pino Pecorelli. Alla voce di Assia Fiorillo si uniscono quelle delle donne partecipanti al progetto "Hear Me Now" che aiuta le donne ad uscire dalla spirale della violenza.

