A vaglio gip di Roma due richieste archiviazione su Ustica

Sono ancora al vaglio dell'ufficio gip le due richieste di archiviazione avanzate nei mesi scorsi dai pm di Roma dei procedimenti relativi alla strage di Ustica avvenuta nel 1980. Si tratta del fascicolo aperto nel 2008 dopo le dichiarazioni dell'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga e quello avviato nel 2022 dopo un esposto presentato dall'Associazione per la verità su Ustica. Entrambi gli incartamenti sono contro ignoti. Gli inquirenti, che hanno sollecitato una serie di rogatorie a vari Paesi tra cui Francia e ascoltato una serie di testimoni, non hanno trovato elementi utili per accertare cosa sia avvenuto nei cieli italiani il 27 giugno di 45 anni fa. Per i pm lo scenario resta comunque quello della battaglia aerea ed è stata esclusa la pista della bomba esplosa a bordo.



