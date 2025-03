A Napoli rifugio antiaereo trasformato in officina meccanica

Un rifugio antiaereo trasformato in una officina meccanica. La scoperta è stata fatta dalla Polizia locale di Napoli. Gli agenti delle unità operativa Tutela Patrimonio e Investigativa, Ambientale, Edilizia e Sicurezza hanno ispezionato due cavità che si trovano a Salita Due Porte all'Arenella, utilizzate come rifugio durante la Seconda Guerra Mondiale: in una delle due veniva esercitata l'attività di rimessa e riparazione di motoveicoli, senza alcuna autorizzazione.

Non solo, la presenza di una grande quantità di rifiuti edili ha fatto presumere che gli spazi fossero utilizzati anche come discarica abusiva. A seguito degli accertamenti, l'area è stata sottoposta a sequestro penale ai sensi del Testo Unico Ambientale, mentre per l'attività non autorizzata è scattata una sanzione amministrativa. Sono in corso ulteriori accertamenti per appurare la proprietà dell'area sequestrata.



