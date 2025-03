Sole e temperature primaverili per tutta la settimana con la colonnina di mercurio che si spingerà fino ai 17-20°C da Nord a Sud. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, sottolineando che fino a giovedì il tempo sarà stabile e primaverile con "qualche alba ancora frizzante al Nord e nelle zone interne del Centro dove non si escludono timide gelate in pianura".

Dal 6 marzo sera sono previste piogge, anche intense, tra Sardegna meridionale e Sicilia occidentale per la risalita di un ciclone dal Nord Africa".

Venerdì sono previste precipitazioni a tratti ancora sulle Isole Maggiori mentre il fine settimana sarà prevalentemente esente da fenomeni meteo avversi, salvo variazioni improvvise della tendenza.

Nel dettaglio - Martedì 4. Al Nord: soleggiato e mite di giorno. Al Centro: sereno o poco nuvoloso. Al Sud: bel tempo.

- Mercoledì 5. Al Nord: bel tempo e clima primaverile. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: nubi sparse.

- Giovedì 6. Al Nord: bel tempo e clima primaverile. Al Centro: bel tempo prevalente; peggiora in Sardegna. Al Sud: nubi sparse, peggiora in Sicilia.

- Tendenza: venerdì piogge sparse sulle Isole Maggiori, nel weekend prevalenza di bel tempo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA