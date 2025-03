Nave Vespucci dona pezzo vela a Fondazione Scriptorium

Un pezzo di una vela che ha compiuto il giro del mondo 2023-2025 della nave Amerigo Vespucci è stato donato dal Comandante del veliero Giuseppe Lai alla Fondazione Scriptorium Foroiuliense, in segno della collaborazione e vicinanza avviata anni fa.

"Questo ferzo, parte delle vele che hanno compiuto il giro del mondo 2023-2025, vuole essere un segno tangibile di riconoscimento per l'encomiabile lavoro svolto dalla Fondazione Scriptorium foroiuliense ets in supporto del viaggio di Nave Amerigo Vespucci. un grazie sincero a tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione dei tre libri d'onore che hanno riscosso l'unanime apprezzamento di tutte le autorita' salite a bordo" è la dicitura sul pezzo di vela.

Lai ha accolto a bordo il presidente della Fondazione, Roberto Giurano, e una delegazione, ricevendo una copia del "Codice sul Volo di Leonardo da Vinci", facente parte di una serie limitata di 10 esemplari realizzati a mano. Un libro che rappresenta "nel mondo l'Italico Ingegno", "per conservarlo non vi è posto più adatto di Nave Vespucci".

Giurano ha illustrato un nuovo progetto al Comandante Lai: realizzare con un po' delle vele che hanno fatto il giro del mondo, borsette porta drenaggio, da donare ai reparti di senologia oncologica del Fvg. Il Comandante Lai ha subito accolto il progetto, le borsette saranno cucite da volontari e personalizzate alla Fondazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA