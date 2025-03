Mantovano: 'Attivati tutti i canali per il rientro di Trentini'

"Siamo oggi impegnati a restituire ai suoi familiari Alberto Trentini, dal novembre scorso detenuto per ragioni non chiare in Venezuela. E' una situazione complessa e di difficile soluzione, abbiamo attivato tutti i canali e confermo ai genitori che stiamo investendo ogni sforzo per rendere possibile il rientro". Così l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, alla presentazione della relazione 2024 dell'intelligence.

Alberto Trentini, cooperante di una ong, è detenuto in Venezuela da novembre 2024.

