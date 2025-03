Il 4 marzo 2005 veniva ucciso Calipari. La cronaca di quella drammatica giornata negli ARCHIVI DELL'ANSA

SGRENA: PENTAGONO, SPARI ACCIDENTALI +++ FLASH +++



+++ SGRENA: PISANU, CALIPARI MORTO PER PROTEGGERLA +++

''Alla gioia per la liberazione di

Giuliana Sgrena si accompagna purtroppo il grande dolore per la

perdita del dottor Nicola Calipari, valorosissimo funzionario

della Polizia di Stato, che ha sacrificato la propria vita per

liberare e proteggere la nostra connazionale'': e' quanto dice

il Ministro dell' Interno, Giuseppe Pisanu. (SEGUE).

SGRENA: 007 UCCISO, ERA DI REGGIO CALABRIA

MADRE E FRATELLO SACERDOTE VIVONO A ROMA



Nicola Calipari, il funzionario

del Sismi ucciso in Iraq nella fasi della liberazione di

Giuliana Sgrena, era originario di Reggio Calabria, dove

comunque non aveva mai svolto servizio. La madre di Calipari,

vive a Roma, mentre il padre, ex funzionario delle Ferrovie

dello Stato, e' morto qualche anno fa.

Un fratello del funzionario del Sismi ucciso, Maurizio, e' un

sacerdote e vive anch' egli a Roma.

In passato Calipari aveva trascorso piu' volte periodi di

vacanza in Sila, da dove pero' mancava da un paio d' anni.

Calipari a Reggio Calabria aveva frequentato il liceo

classico Tommaso Campanella e, dopo il diploma, si era laureato

in giurisprudenza a Messina.



: +++ SGRENA: COMANDO USA BAGHDAD, FUOCO SU AUTO A ALTA VELOCITA' +++







I militari americani hanno aperto il

fuoco contro un veicolo che ''si stava avvicinando ad un check

point delle forze della Coalizione ad alta velocita'''. E'

quanto afferma il comando americano a Baghdad ricostruendo

l'incidente in cui e' morto Nicola Calipari. (SEGUE).

SGRENA: CALIPARI GIA' ALTRE 2 VOLTE VICINO A LIBERAZIONE/ANSA

I RETROSCENA DI UNA TRATTATIVA BASATA SU SOLDI E LE ULTIME FASI

Almeno altre due volte Nicola Calipari

era stato ad un passo dalla liberazione di Giuliana Sgrena.

Oggi, che finalmente c'era riuscito, il funzionario del Sismi e'

stato ucciso proprio mentre cercava di proteggere dal fuoco

'amico' l'ostaggio che stava riportando a casa.

La trattativa con i sequestratori dell'inviata del Manifesto

non e' stata facile: ''Quando sembrava che si fosse al

traguardo, arrivava l'ennesima doccia fredda. O peggio. Un passo

avanti e due indietro'', racconta oggi uno degli uomini dell'

intelligence che questa vicenda ha seguito fin dal primo

momento.

Giuliana Sgrena non e' stata sempre nello stesso posto e non

sempre in mano agli stessi sequestratori, ma non si e' mai

trattato di terroristi fondamentalisti, intenzionati davvero ad

ucciderla se gli italiani non avessero ritirato le truppe dall'

Iraq: la trattativa, fin dal primo momento, secondo quanto si e'

appreso, si sarebbe mossa soprattutto su un piano economico.

A tenere in ostaggio la Sgrena, dice la fonte, sono stati

criminali comuni, ex baathisti e uomini dei Servizi segreti di

Saddam. ''Criminali comuni sicuramente quelli che l'hanno

rapita''. Non e' chiaro, poi, se sia stata ceduta ad altri o se

il gruppo iniziale abbia chiesto l'aiuto di elementi in grado di

gestire un sequestro 'complesso'. Sta di fatto che sia agli uni

sia agli altri, anche se per motivazioni diverse, sarebbero

stati soprattutto i soldi di un possibile riscatto a fare gola.

Nessuno ovviamente conferma un eventuale pagamento e

probabilmente sara' questo un aspetto su cui restera' per sempre

un' incognita, come per gli altri sequestri.

Soldi o non soldi, gli uomini del Sismi avevano trovato da

tempo il canale giusto, un mediatore in grado di 'interloquire'

con il gruppo di rapitori. E' attraverso questo mediatore che

gli uomini dei Servizi trattavano ed avevano la conferma dell'

esistenza in vita di Giuliana Sgrena. Ma i rapitori,

proabilmente, giocavano anche su piu' fronti: una registrazione

con la voce della giornalista e' arrivata nella sede della Croce

rossa italiana a Roma il 25 febbraio, una settimana fa,

attraverso gli stessi canali a Baghdad utilizzati dalla Cri per

i precedenti rapimenti degli italiani

In ogni caso, Calipari era arrivato almeno altre due volte

vicino alla liberazione. Era gia' stato a Baghdad in precedenza

per una settimana, convito di riportare a casa l'ostaggio,

mentre a Roma e' tornato lui a mani vuote. Poi, qualche giorno

fa, la seconda trasferta. Oggi la svolta.

I rapitori si sono mostrati soddisfatti dell'accordo

raggiunto ed infatti hanno mostrato l'inviata del Manifesto ben

vestita, ben pettinata, in condizioni sicuramente diverse

rispetto a quelle del precedente, drammatico, video. La consegna

nelle mani degli uomini del Sismi e' avvenuta senza problemi. I

guai, del tutto inaspettatamente, sono arrivati dopo. Calipari e

i suoi, con in mano l'ormai ex ostaggio, sono saliti in auto e

si sono diretti a tutta velocita' verso l'aeroporto di Baghdad

dopve c'era un volo speciale pronto per il rimpatrio.

Appena ha potuto, secondo quanto e' stato possibile

ricostruire, Calipari ha chiamato il direttore del Sismi, il

generale Niccolo' Pollari, per avvisarlo del successo della

liberazione. Secondo quanto riferito dal premier Berlusconi

anche la stessa Sgrena, dall'auto, ha parlato con Pollari e con

il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta.

''Le sue parole sono state: 'Vittoria, vittoria, grazie''', ha

detto Berlusconi. Immediatamente avvertito anche il presidente

Ciampi, che si e' subito felicitato per la liberazione.

Da Palazzo Chigi e' stato avvertito Pier Scolari, il compagno

della Sgrena, e il direttore del Manifesto, Gabriele Polo, che

si sono entrambi precipitati a Piazza Colonna. Erano tutti nella

stanza di Gianni Letta, quando e' giunta la seconda telefonata,

circa 15 minuti dopo la prima. Dalla stessa auto coinvolta nello

scontro a fuoco uno degli agenti feriti ha riferito in diretta a

Pollari quello che stava accadendo. Calipari ha coperto con il

corpo la Sgrena ed e' morto. I feriti sono stati portati nell'

ospedale militare americano. Gli Usa si rammaricano per l'

accaduto, su cui hanno aperto un'inchiesta. Dicono che hanno

sparato verso la vettura perche' procedeva ''ad alta velocita'

'', dopo aver fatto ''segnali con le mani e con le braccia'' per

intimare alla vettura di rallentare e poi di aver anche sparato

in aria e fatto segnali luminosi.

Chi conosceva bene Calipari e gli altri agenti sottolinea,

pero', che mai avrebbero fatto imprudenze, soprattutto arrivati

a quel punto. Pier Scolari afferma che contro l'auto sono stati

sparati ''300-400 colpi''. Sempre Scolari ricorda Calipari come

''un uomo straordinario. Conoscendolo ho avuto la certezza che

Giuliana sarebbe tornata a casa''.

