Escursionista inglese bloccata a 1.800 metri, tratta in salvo

Una escursionista di nazionalità inglese è stata soccorsa e tratta in salvo dall'elicottero dei vigili del fuoco a circa 1.800 metri di quota, nella zona del Poggio Croce, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. A chiedere aiuto è stata la donna stessa, che si trovava su un costone innevato in un'area impervia, via telefono.

Dopo essere riuscita a fornire indicazioni generiche sulla sua posizione, il suo telefono ha poi perso la copertura di rete. Grazie al sistema Imsi Catcher e all'analisi delle celle telefoniche, l'area delle ricerche è stata circoscritta e successivamente l'escursionista è stata individuata grazie al sorvolo dell'elicottero Drago 150 del reparto volo Lombardia.

La donna è stata raggiunta, imbracata e verricellata a bordo dell'elicottero. Hanno preso parte alle ricerche anche una squadra dei vigili del fuoco del comando di Verbania, il soccorso alpino della guardia di finanza, volontari del soccorso alpino e il personale sanitario a bordo dell'elicottero.



