++ Avvocato accoltellato nel suo studio, é grave ++

Un avvocato, Natale Morrone, di 53 anni, è stato ferito con alcune coltellate nel suo studio a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, in circostanze sulle quali indaga la polizia di Stato. Morrone, soccorso dal personale del 118, è stato trasferito in elisoccorso nell'ospedale di Cosenza. Le sue condizioni, secondo quanto si é appreso, vengono giudicate gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Morrone si occupa sia di civile che di penale. Sulle cause e le modalità del ferimento, al momento, non si esclude alcuna ipotesi, anche se quella prevalente é che l'avvocato possa essere stato ferito da un cliente col quale aveva concordato un appuntamento in studio e che, dopo il fatto, é fuggito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA