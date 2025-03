'Voglio un bambino', 50enne arrestato in una scuola di Milano

Si è presentato in una scuola elementare alla periferia di Milano e ai bidelli ha detto: "Voglio un bambino". Un cinquantenne italiano è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile con l'accusa di sequestro di persona e tentata sottrazione di incapace.

L'uomo, che nei mesi scorsi era già stato segnalato nella zona per comportamenti analoghi e che sembra soffrire di qualche disturbo, avrebbe tentato di avvicinare altri bambini all'esterno dell'istituto.

Una mamma ha riferito di averlo sorpreso in un bar di fronte alla scuola mentre tentava di parlare con i suoi figli, gemellini di dieci anni.



