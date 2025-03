Trump potrebbe decidere oggi la sospensione delle armi a Kiev

09:58

"Abbiamo bisogno della pace, non di una guerra infinita. Ed è per questo che affermiamo che le garanzie di sicurezza sono fondamentali a questo scopo": lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, all'indomani del summit euroatlantico di Londra.

"Nel prossimo futuro, tutti noi in Europa daremo forma alle nostre posizioni comuni: le linee che dobbiamo raggiungere e quelle su cui non possiamo scendere a compromessi. Queste posizioni saranno presentate ai nostri partner negli Stati Uniti", prosegue Zelensky concludendo: "Una pace solida e duratura e il giusto accordo sulla fine della guerra sono davvero la nostra priorità condivisa".

C'è "molta strada da fare" per giungere alla fine della guerra con la Russia, ha detto d'altra parte Zelensky, parlando ai giornalisti all'aeroporto di Stansted, riporta Sky News.

Il capo di Stato ha ribadito che un accordo dovrà essere "onesto", "equo" e "stabile", con "garanzie di sicurezza molto specifiche". Oggi l'Ucraina "non sta parlando" di alcuna concessione, ha aggiunto, perché sarebbe "sbagliato" e sta "ascoltando segnali da vari partner".

Kiev, ha sottolineato, "non riconoscerà mai i territori occupati dalla Russia come territorio russo. Per noi, queste saranno occupazioni temporanee".