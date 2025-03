Piantedosi, antisemitismo preoccupante ma noi sempre attenti

L'antisemitismo "è qualcosa di molto preoccupante": è quanto ha sottolineato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al convegno 'Le vittime dell'odio' al Memoriale della Shoah di Milano con Liliana Segre dove ha assicurato: "Non faremo mai venir meno la nostra attenzione".

Si tratta di una attenzione cresciuta dal 7 ottobre 2023, quando "si è registrato un incremento di episodi di violenza" anche "nelle manifestazioni pubbliche". "Dal 7 ottobre - ha aggiunto - questi segnali sono quadruplicati" e sono oltre 400 i siti su cui il Viminale ha una attenzione particolare, siti di interesse dello Stato d'Israele e delle comunità ebraiche italiane.

"Che eredità ciascuno di noi lascia ai nipoti? Me lo chiedo come nonna amorevole. Che eredità, che speranza per domani, noi che siamo tuttora segnati a dito", ha spiegato la senatrice a vita Liliana Segre nel corso del convegno aggiungendo che "sono tantissimi gli odiatori, vigliacchi che non si presentano".





