La frittatona da duemila uova, è il carnevale di Muggia

Oltre 30 chili di salsiccia e più di 2mila uova. Come è tradizione, anche oggi, come ogni carnevale, è stata preparata la maxifrittata a Muggia (Trieste).

Tutto è stato cucinato nella enorme padella sistemata nella piazza principale della città, alla presenza di una grande folla di centinaia di persone.

A conclusione della cottura, come sempre la frittata è stata divisa in porzioni e distribuita al pubblico.

La preparazione è stata curata dalle compagnie del Carnevale di Muggia, anima dell'evento, che ieri ha avuto il suo appuntamento principale con la sfilata di maschere e carri allegorici.



