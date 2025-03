Incidente A1, riaperto tratto tra Valdarno e Incisa verso nord

E' stato riaperto attorno alle 12,30 sulla A1 Milano-Napoli il tratto compreso tra Valdarno e Incisa in direzione Firenze, chiuso attorno alle 10,30 a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 323, che ha visto coinvolti un bus vuoto e tre mezzi pesanti.

Al momento, nel tratto interessato, si transita su tutte le corsie disponibili e si registrano cinque chilometri di coda in diminuzione. Agli utenti diretti verso Firenze viene consigliato di uscire alla stazione di Valdarno, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Incisa.



