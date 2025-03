Auto in un burrone, morto ragazzo nell'entroterra di Genova

È morto il ragazzo alla guida dell'auto precipitata in un burrone ieri pomeriggio lungo la strada del passo del Faiallo nell'entroterra di Genova. Lo comunicano i vigili del fuoco spiegando che il nucleo Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto ha individuato il corpo attraverso l'impiego di droni.

Le operazioni di ricerca sono durate tutta la notte attraverso numerose calate da parte dei vigili del fuoco del nucleo speleo-alpino-fluviale per individuare la vettura. La zona ampia, scoscesa e impervia e il buio, non hanno reso facile il ritrovamento del giovane alla guida. È stato un drone, grazie all'utilizzo delle attrezzature di rilevamento termico e individuazione del segnale del cellulare, ad individuare il luogo e permettere ai vigili del fuoco di raggiungere il corpo.

Sul posto anche la polizia locale e il 118. In giornata si provvederà al recupero del corpo.



