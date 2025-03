Al via prove Invalsi, si parte dai maturandi, oggi in 46mila

Sono iniziate oggi le rilevazioni Invalsi 2025 con le prove per gli studenti e le studentesse dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado che a giugno prossimo affronteranno l'esame di Stato.

Le prove si svolgeranno dal 3 al 31 marzo in più giornate, secondo il calendario prescelto dalle scuole e costituiscono requisito di ammissione all'esame di Stato, come previsto dalla normativa vigente.

Gli studenti coinvolti dalle rilevazioni sono circa 514.000 e sosterranno le prove di Italiano, Matematica e Inglese (reading e listening) al computer.

L'avvio delle rilevazioni è stato regolare e le prove effettuate oggi sono state circa 46.000.



