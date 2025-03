Un 31enne morto in casa a Roma trovato dalla fidanzata

Un trentunenne è stato trovato morto in casa stamattina in zona Montesacro a Roma. A dare l'allarme la fidanzata che, entrando nell'appartamento, lo ha visto immobile sul divano. Sul posto la polizia che indaga. Sul corpo non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza, né di effrazione su porte e balconi dell'abitazione in via Rodolfo Morandi. Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso.

In casa del ragazzo la polizia non avrebbe trovato tracce di droga o di altre sostanze. A dare l'allarme la fidanzata, intorno alle 10.30, che entrata in casa con le chiavi lo ha trovato morto sul divano. La ragazza è stata ascoltata dagli investigatori. I due si erano visti per l'ultima volta ieri sera. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA