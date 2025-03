Turista colto da malore su nave, soccorso da Guardia Costiera

Un turista tedesco di 69 anni è stato soccorso la notte scorsa mentre era a bordo di una nave da crociera Msc in navigazione al largo del Salento e diretta in Grecia. L'operazione è stata compiuta al largo di Otranto da uomini della Guardia Costiera, intervenuti dopo la richiesta di soccorso del comando di bordo della nave. L'uomo aveva un malore cardiaco.

La sala operativa della Guardia Costiera di Otranto ha coordinato le operazioni di soccorso facendo uscire in mare una motovedetta classe 300 che, nonostante le proibitive condizioni metereologiche, ha raggiunto la nave da crociera, ha trasbordato il turista e lo ha affidato alle cure del personale sanitario del 118 che attendeva in banchina. Il turista è ricoverato nell'ospedale di Lecce.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA