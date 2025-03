Schettino chiede la semilibertà, il 4 la decisione

- "Io mi auguro che vinca non il mio assistito ma il diritto". Così all'ANSA l'avvocato di Francesco Schettino, Paola Astarita, alla vigilia dell'udienza per la richiesta di semilibertà avanzata dall'ex comandante della Costa Concordia, la nave naufragata nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012, che si terrà martedì prossimo a Roma. "Attendiamo con fiducia", le parole del legale.

Schettino è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il naufragio costato la vita a 32 persone il 13 gennaio 2012. L'ex comandante ha maturato il termine che gli consente di accedere a misure alternative al carcere avendo già scontato oltre metà della pena.





