Sbarcata a Ravenna nave ong con 71 migranti a bordo

Ha attraccato poco dopo le 11 al porto di Ravenna la nave ong Humanity 1 con 71 profughi a bordo tra cui 21 minori, molti dei quali sotto i 16 anni, soccorsi lunedì scorso quando si trovavano a bordo di un gommone nel Mediterraneo a oltre 1.600 km dallo scalo romagnolo.

E proprio a causa della distanza, la Sos Hunanity aveva chiesto per 5 volte alle autorità italiane un porto più vicino a causa delle condizioni dei sopravvissuti a bordo di Humanity 1 e del peggioramento del meteo.

Secondo la ong, "i sopravvissuti soffrono dolori per ferite, ustioni da carburante; alcuni hanno raccontato di essere stati torturati in Libia e mostrano segni visibili. Alcuni sopravvissuti soffrono di infezioni polmonari". A bordo - ha proseguito la ong - ci i sono anche diverse donne, che viaggiano tutte da sole, una con un bambino di 5 anni. Come per gli sbarchi precedenti, le operazioni di accoglienza sono coordinate dalla Prefettura di Ravenna.



