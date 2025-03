Il Marina Militare Nastro Rosa fa giro d'Italia in barca a vela

Un giro d'Italia in barca a vela per promuovere il brand Marina Militare e le bellezze del Paese.

E' la quinta edizione del "Marina Militare Nastro rosa tour", presentata oggi a Trieste, in occasione della prima tappa del tour Mediterraneo della nave scuola Amerigo Vespucci, di rientro dal tour mondiale.

La manifestazione è organizzata da Difesa Servizi spa in collaborazione con la Marina Militare e SSi Sports & Events, con il supporto della Federazione italiana vela, il patrocinio del Coni e la Rai media partner. La regata partirà da Venezia (non Genova come comunicato erroneamente) l'8 giugno per arrivare a Genova (e non Venezia) il 13 luglio, invertendo la rotta rispetto alle passate edizioni. A novembre è previsto invece il "Marina Militare Nastro rosa tour veloce", regata no stop che partirà da Genova per raggiungere Venezia. Le tappe della manifestazione estiva verranno svelate prossimamente.

Le imbarcazioni sono sulle tre classi inshore, offshore, board e le prime due portano il nome di un faro italiano, valorizzati all'interno del tour.

Complessivamente sono 30 le barche partecipanti, 40 gli atleti membri di equipaggi internazionali. Presenti anche equipaggi militari: hanno già confermato la loro partecipazione la Marina militare, l'Aeronautica militare e la Gdf. Hanno inoltre già chiesto di iscriversi atleti di 16 nazioni. "Nella Marina militare pratichiamo la vela perché è fondamentale per la trasmissione di valori e per la formazione sia personale che professionale che il militare può acquisire", ha sottolineato il capo ufficio vela della Marina, contrammiraglio Roberto Bottazzi Schenone.

Obiettivo del tour, ha sottolineato Luca Andreoli, ad di Difesa Servizi, è "ampliare il bacino di utenza della vela e farla uscire dai circoli", valorizzare i territori e l'Italia vista dal mare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA