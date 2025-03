'Botte e abusi sessuali', arrestato un influencer

Un uomo di 31 anni, noto e con un certo seguito su TikTok, è stato arrestato per violenza sessuale. L'influencer, attivo a Sassuolo (Modena), ha conosciuto una giovane sul social e, per ampliare la possibilità di produrre contenuti, le ha chiesto di farsi ospitare per qualche giorno nella sua casa di Torino. Ne dà notizia l'edizione modenese del Resto del Carlino.

Qui, secondo la denuncia della giovane, madre di tre bambini, si sarebbero consumate le violenze: approfittando dell'assenza del marito di lei, avrebbe commesso abusi in tre diverse occasioni, picchiandola e minacciando di gettarle acido sul viso se avesse chiamato le forze dell'ordine.

All'arrivo della polizia la donna aveva un taglio sul volto.

L'uomo, che aveva già precedenti specifici e su cui pende anche un decreto d'espulsione visto che non è cittadino italiano, è stato arrestato e all'udienza di convalida è stato disposto il divieto di avvicinamento e di dimora a Torino.

La difesa dell'uomo si è però detta certa di dimostrare nelle sedi opportune la sua innocenza. Secondo il suo legale la vittima avrebbe infatti simulato la violenza per ottenere consensi sui social, dove aveva pubblicato gli atti dell'arresto e raccontato la vicenda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA