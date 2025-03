Il Papa non ha avuto altre crisi dopo quella di ieri ma il quadro resta complesso, la crisi non ha coinvolto altri organi

La notte è trascorsa tranquilla per il Pontefice. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede.

Il Papa si è svegliato, ha fatto colazione, ha bevuto il caffè e si è dedicato alla lettura dei quotidiani. Non ha avuto altre crisi dopo quella di ieri, riferiscono fonti vaticane.

Il quadro della salute del Papa resta complesso. Resta la cautela dei medici che non hanno sciolto la prognosi e che hanno sempre detto che Papa Francesco non è fuori pericolo.

++ Crisi non ha coinvolto altri organi, Papa non ha febbre ++ Broncospasmo di ieri rientra in una crisi respiratoria CITTÀ DEL VATICANO La crisi che ha vissuto ieri Papa Francesco, con il broncospasmo che gli ha anche causato il vomito, rientra comunque in una crisi respiratoria e non ha coinvolto altri organi. E' quanto precisano fonti vaticane. Il Papa non ha la febbre.

