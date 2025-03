Nordio sulla riforma, 'le leggi le fa il Parlamento'

Sull'incontro del prossimo 5 marzo tra l'Associazione nazionale magistrati ed il governo per discutere della riforma della giustizia, "chiesto dall'Anm che a suo tempo aveva dimostrato una certa apertura al dialogo, noi accogliamo con favore questa apertura" dice all'ANSA da Montevideo il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Il Guardiasigilli rappresenta oggi l'Italia alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente della repubblica dell'Uruguay Yamundú Orsi.

"Naturalmente le leggi le fa il Parlamento e non è pensabile che qualsiasi forma di pressione esterna possa cambiare l'orientamento parlamentare", ha aggiunto all'ANSA Nordio, che a Montevideo incontrerà domani Jorge Diaz Almeida, attuale segretario alla presidenza dell'Uruguay e scelto da Orsi come il suo prossimo Ministro della giustizia.

Il 3 marzo il ministro Nordio incontrerà poi a Buenos Aires il suo omologo argentino, Mariano Cuneo Libarona, per sviluppare la collaborazione giudiziaria bilaterale e rafforzare il comune impegno alla lotta al crimine organizzato e al terrorismo.





