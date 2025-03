'Non una di meno' lancia a Milano sciopero e corteo dell'8 marzo

In occasione della Giornata internazionale della donna dell'8 marzo 'Non una di meno' promuove a Milano due momenti di protesta contro la violenza sulle donne, contro le guerre e per chiedere che vengano finanziati i centri anti violenza.

Il collettivo ha organizzato un flash mob in piazza Duomo dove ha acceso fumogeni ed esposto uno striscione con la scritta 'Lotto, boicotto, sciopero', per annunciare il corteo studentesco del 6 marzo che partirà alle 9:30 da largo Cairoli e per l'8 marzo lo sciopero contro ogni forma di violenza maschile sulle donne e di genere con un corteo che partirà alle 15 da piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione Centrale.

Con questa manifestazione "vogliamo affermare che solo insieme e unite possiamo sconfiggere il patriarcato - ha spiegato Elena, portavoce di Non una di meno Milano -, che esiste eccome con buona pace di quello che dicono i nostri ministri. E non vogliamo che venga continuata una guerra costante ai nostri corpi e ai nostri diritti. Sarà una manifestazione non solo contro la violenza sulle donne ma anche contro la violenza della guerra, contro quella violenza che usa la scusa del razzismo per istituire zone rosse e tagliare i diritti".

Le proposte del collettivo sono quelle di investire di più sulla prevenzione nelle scuole per combattere la violenza e sui centri anti violenza.



