L'invasione dei 'maranza' a Napoli finora resta virtuale

La temuta invasione di Napoli da parte dei 'maranza', oggi, in occasione del big match di campionato contro l'Inter al Maradona, almeno finora resta virtuale.

Allo stato non ci sono segnalazioni della presenza in città di gruppi di giovani sospetti, nè alla stazione centrale, nè in altri quartieri. Niente da segnalare, secondo quanto si apprende, neppure dalla stazione di Milano e da altre stazioni del nord, possibili luoghi di partenza di questi bulli violenti che, su Tik Tok, nei giorni scorsi hanno promesso di "scendere in massa" e "fare un macello".



Sempre sui social c'è ora chi si affaccia per dire che "era tutto uno scherzo", ma le forze dell'ordine continuano a monitorare la situazione fino a quando non sarà certo che l'annunciata emergenza è cessata.



Ieri sera il prefetto di Napoli Michele di Bari ha convocato un Comitato per l'ordine e la sicurezza proprio sul tema, disponendo "ulteriori misure di ordine e sicurezza pubblica, al fine di scongiurare eventuali episodi di violenza o di illegalità". Il piano predisposto dalla prefettura prevede una particolare vigilanza, innanzitutto, delle aree circostanti la stazione centrale di Napoli e delle strade del centro cittadino, con una attenzione particolare agli itinerari che i gruppi potrebbero percorrere.





