Borrelli (Avs), flop dell'invasione dei 'maranza' a Scampia

"L'annunciata invasione di Scampia da parte dei 'maranza' non c'è stata. All'uscita della linea 1 della metro, luogo indicato per il raduno, tutto è filato liscio": è quanto si legge in una nota del deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, che sui suoi social posta anche un video del suo sopralluogo a Scampia.

"Dopo tutti i messaggi di odio e rancore diffusi attraverso i canali social da alcuni tiktoker che facevano appello affinchè ci fosse un'invasione di 'maranza' a Scampia, il fatto che nessuno abbia raccolto questa provocazione è assolutamente positivo", commenta il parlamentare. "Resta tuttavia - aggiunge - la pericolosità di questi soggetti per la convivenza civile e il fatto che hanno messo in moto un meccanismo che avrebbe potuto causare incidenti seri fomentando le tifoserie di Napoli e Inter, per un pugno di click ai loro video".

"Trovo inaccettabili e ridicoli - prosegue Borrelli, facendo riferimento a un fatto che sarebbe avvenuto ieri sera - i cori dei tifosi dell'Inter inneggianti al Vesuvio all'esterno dell'albergo dove alloggia la squadra milanese, ancor più perché intonati con chiaro accento campano. Possiamo pensare che il calcio debba essere solo un momento di aggregazione per stare insieme con la famiglia e divertirsi? Stasera saremo anche all'esterno dello stadio Maradona per controllare la situazione.

Bene hanno fatto il Prefetto e la digos a monitorare la situazione ma non possiamo permetterci più di inseguire questi sottosviluppati che annunciano invasioni di massa prima di delicate partite di calcio. Chiedo - conclude - che si proceda per procurato allarme e istigazione alla violenza nei confronti di questi delinquenti".



