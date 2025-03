Bambino 5 anni scomparso da pista sci, è stato ritrovato

E' stato ritrovato il bambino di 5 anni che era scomparso sull'altopiano di Asiago (Vicenza) mentre stava sciando con il padre. Il piccolo è stato affidato al genitore che aveva lanciato l'allarme. Le ricerche delle squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio anche di un elicottero e di alcune squadre di volontari unità cinofile e droni hanno avuto esito positivo. Il fatto è avvenuto nel comprensorio sciistico Verena 2000 ad Enego (Vicenza).

Le ricerche sono durate due ore ed hanno impegnato 50 persone.

Sono stati momenti di apprensione quelli che si sono vissuti nel pomeriggio dopo che era scomparso il piccolo originario di Castelfranco Veneto quando il padre si era fermato per una sosta lungo una discesa perdendo di vista il figlio. A dare l'allarme è stato proprio il genitore intorno alle 16 facendo intervenire sul posto le squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio di un elicottero arrivato dal comando di Venezia, una cinquantina di persone in tutto. Sono iniziate così le ricerche e sono state battute le zone attorno alle piste da sci. Il piccolo è stato individuato dai soccorritori dopo un'ora in un punto fuori pista, nei pressi di un crinale che scende verso il laghetto di Roana (Vicenza). Infreddolito e impaurito, è stato accompagnato in motoslitta al vicino rifugio del comprensorio sciistico Verena 2000 ed è stato affidato al padre. Alle ricerche hanno partecipato anche i carabinieri, diverse squadre del soccorso alpino, il personale delle piste e numerosi volontari della protezione civile.



