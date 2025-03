A Berlino un corteo contro Putin promosso dagli oppositori russi 

Una manifestazione promossa da oppositori russi ha percorso oggi il centro di Berlino per protestare contro le politiche di Vladimir Putin. Circa tremila persone hanno accolto l'appello di Julia Navalnaja, vedova di Aleksej Navalny, e di altri esponenti dell'opposizione al governo russo, tra cui Ilja Jaschin e Vladimir Kara-Murza, vincitore del premio Pulitzer 2024.

Apriva il corteo uno striscione con scritto "Stop Putin!", altri manifestanti impugnavano cartelloni in cui il presidente russo veniva definito "dittatore" o "assassino"; altri ancora mostravano fotografie dei dissidenti politici prigionieri in Russia. Alcuni manifestanti avevano preparato cartelloni anche contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, al quale hanno chiesto di "non tradire l'Ucraina" e di non confondere "la vittima con l'aggressore". Julia Navalnaja ha scritto su X: "Aleksej diceva sempre che non bisogna scoraggiarsi, e queste sono parole importanti, soprattutto quando sembra che ci siano pochissime speranze. Dobbiamo essere questa speranza per tutti coloro che vogliono che la pace e la libertà arrivino al più presto". Il corteo è partito da Potsdamer Platz per poi raggiungere la porta di Brandeburgo.

