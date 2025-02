Weekend di stampo invernale e da lunedì primavera anticipata

Sarà un weekend di stampo invernale, anche se non ovunque, quello che si apre domani. Ma da lunedì è in arrivo un anticipo di primavera, soprattutto al settentrione.

Sono le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito 'iLMeteo.it'. Dopo un ultimo giorno di febbraio molto nuvoloso ma con qualche pioggia solo in Liguria e qualche piovasco sparso tra Toscana, Umbria, Emilia e Triveneto, durante il weekend arriverà un po' di aria fredda direttamente dalla Polonia, causando un peggioramento più marcato al centro e al Nord-Ovest nella giornata di sabato; domenica è previsto un miglioramento al Nord, mentre qualche disturbo diffuso colpirà ancora il centro e parte del sud. Il tempo cambierà radicalmente registro da lunedì prossimo: lo scoppio della primavera anticipata porterà cieli azzurri ovunque con temperature fino a 10 gradi sopra la media del periodo in montagna; avremo poi in pianura 15-17 gradi al Nord e al centro e fino a 20 gradi al sud. In sintesi, sentiremo l'arrivo della primavera soprattutto al settentrione, al centrosud non vivremo una fase particolarmente anomala ma il sole splenderà per almeno 4-5 giorni.

Nel dettaglio: - Venerdì 28. Al Nord: peggiora sul Triveneto montuoso e sulla Liguria di levante, poi anche in Emilia con qualche pioggia. Al centro: piogge dall'alta Toscana verso Umbria e Marche. Al sud: soleggiato.

- Sabato 1. Al Nord: pioggia e neve al Nord-Ovest e in Emilia.

Al centro: piogge diffuse dal pomeriggio. Al sud: variabile.

- Domenica 2. Al Nord: migliora con ritorno del sole. Al centro: piogge sulle Adriatiche, rare altrove. Al sud: instabile con rovesci sparsi.

Tendenza: prossima settimana con lo scoppio della 'Primavera in anticipo'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA