La tragedia del Natisone: 'In sei minuti i ragazzi sarebbero stati tutti salvi'

"Per salvare i ragazzi, l'elicottero avrebbe impiegato solo due minuti a testa, con verricello e ciambella, se fosse stato attivato in tempo utile. Dunque in sei minuti tutti sarebbero stati salvati". Lo rivela all'ANSA, l'avv. Maurizio Stefanizzi, legale delle famiglie dei tre giovani travolti dal Natisone. Il legale si è espresso sulla scorta della ricostruzione dei carabinieri, ora in possesso anche delle parti offese.

"La tempistica è stata stabilita direttamente dalla perizia, redatta dall'esperto del Soccorso alpino, chiamato ad analizzare le manovre necessarie al tecnico di elisoccorso, che quel giorno era all'aerobase di Pasian di Prato ma che è stato allertato troppo tardi", aggiunge il legale.

Video Natisone, il vigile del fuoco prova a raggiungere a nuoto i ragazzi

Secondo il perito del Soccorso alpino fino alle 14:06 si sarebbe potuto effettuare il soccorso traendo in salvo tutti e tre i ragazzi. Esaminando le foto della tragedia, il perito spiega anche la manovra che si sarebbe potuta fare: visto che il ragazzo in acqua fungeva da ancoraggio per le due ragazze, un soccorritore si sarebbe potuto calare con il verricello entrando in acqua e utilizzando la ciambella o il triangolo di evacuazione avrebbe issato una delle due ragazze chiedendo al giovane di mantenere la presa sull'altra ragazza. Successivamente avrebbe potuto ripetere analoga manovra con quest' ultima e infine con il ragazzo.

Addirittura, il perito considera l'ipotesi che, messa in salvo la prima ragazza, la situazione fosse diventata ancora più pericolosa dunque non esclude che il soccorritore, d'accordo con il pilota, avrebbe potuto issare contemporaneamente la seconda ragazza, il ragazzo e, ovviamente, se stesso.

