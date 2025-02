Stromboli: Ingv, trabocco lavico dall'aerea craterica Nord

Un trabocco lavico dall'area craterica Nord, associato a modeste fontane di lava, è presente sullo Stromboli. E' quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania. Un'analoga attività è presente alla base della Bocca Nuova dell'Etna, ma i due fenomeni non sono assolutamente collegati.

Al momento il fronte del flusso lavico sullo Stromboli si attesta nella porzione superiore della Sciara del Fuoco.

Contestualmente, continua senza variazioni l'attività esplosiva ordinaria a entrambe le aree crateriche Nord e Centro-Sud. Dal punto di vista sismico, dalle 12.30 circa di oggi l'ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato un chiaro incremento dei suoi valori, passando nel giro di meno di un'ora dall'intervallo dei valori bassi a quello dei valori molto alti. Non si segnalano variazioni significative nel tasso di occorrenza e nell'ampiezza degli explosion quakes. I dati di deformazione della rete Gps permanente non mostrano variazioni significative.





