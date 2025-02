Disagi su linea Av Firenze-Roma, ritardi fino a 90 minuti

Ritardi fino a 90 minuti stamani per 70 treni dell'Alta velocità tra Firenze e Roma a causa di rallentamenti in prossimità di Chiusi (Siena) per accertamenti sulla linea.

I rallentamenti, così Rfi sul propri sito, sono stati segnalati a partire dalle 8:45, con deviazione nel tratto interessato dagli accertamenti, su percorsi alternativi. Dalla 12 Rfi ha segnalato la circolaizone "in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea".



