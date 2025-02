Con 25 quintali di pollo scaduto, camionista 'multato' in A1

Gli agenti della Polizia Stradale di Frosinone hanno individuato e bloccato un carico di 25 quintali di pollo congelato che però era già scaduto ed oltretutto trasportato senza rispettare tutte le norme igieniche che disciplinano la materia.

Il pollame è stato individuato nel corso di uno dei quotidiani controlli sul trasporto delle merci lungo l'Autostrada A1. Il camion ispezionato è un autocarro frigo che la pattuglia ha bloccato all'altezza del km.642. Al suo interno c'erano 2.541 kg di pollo congelato e scaduto. Per questo è stata avvisata la Asl di Frosinone che ha accertato le pessime condizioni della merce e la sua inidoneità al consumo umano.

L'autista è stato multato per 2.500 euro, mentre la merce è stata affidata ad una ditta specializzata per lo smaltimento.





