Campi Flegrei: seminterrati off limits per accumuli anomali CO2

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha emanato una ordinanza "contingibile e urgente" con cui vengono adottate misure di prevenzione e assistenza alla popolazione in una zona ristretta dei Campi Flegrei (Agnano-Pisciarelli, al confine tra Napoli e Pozzuoli) dove sono stati riscontrati accumuli anomali di CO2 in locali seminterrati e poco areati. Tali concentrazioni, legate al fenomeno del bradisismo, erano state rilevate durante l'ordinaria attività di monitoraggio dell'area flegrea e segnalate dal direttore dell'Osservatorio vesuviano dell'Ingv.

Nell'ordinanza, tra l'altro, è fatto obbligo di rispettare in tutta l'area indicata le previste misure di autoprotezione e prevenzione ed è disposto il divieto di utilizzare - sempre nell'area ristretta in questione - locali interrati e seminterrati per attività abitative, lavorative e ricreative nell'area indicata, fino all'installazione di strumenti di rilevazione di CO2 dotati di allarme acustico e visivo in caso di superamento delle soglie di sicurezza. Analogo divieto riguarda i titolari di attività produttive, con riferimento alla possibilità di utilizzare gli ambienti di lavoro interrati e/o seminterrati.

Riguardo alle misure di autoprotezione, queste prevedono, ad esempio, di evitare zone e strutture depresse dove possono accumularsi gas vulcanici (cantine, garage, piscine vuote, canali di raccolta delle acque, cisterne interrate, pozzi), così come le aree vicine alle emissioni di gas, soprattutto durante le ore notturne e in condizioni meteorologiche sfavorevoli (assenza di vento, nuvolosità, presenza di nebbia); di areare sempre i locali chiusi da molto tempo e dotare i locali interrati e seminterrati di un impianto a ventilazione forzata.





