Attesa per la super perizia sul corpo di Liliana Resinovich

E' atteso entro oggi il deposito della super perizia medico legale sulle spoglie di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e il cui corpo fu ritrovato il 5 gennaio successivo nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste.

L'incarico era stato affidato dalla Procura all'antropologa forense Cristina Cattaneo a fine luglio 2023. Qualche mese più tardi, a febbraio 2024, era stato riesumato il cadavere per procedere con nuove ispezioni, poi effettuate all'Istituto di medicina legale di Milano. Dopo diversi rinvii, una nuova scadenza per la consegna della perizia era stata fissata per il 28 febbraio.

Titolare del fascicolo era la pm Maddalena Chergia, di recente, però assegnata ad altro servizio. Dunque, dopo il deposito della perizia, occorrerà individuare il sostituto procuratore titolare dell'inchiesta.

Oltre a Cattaneo, alla perizia partecipano i medici legali Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone e l'entomologo Stefano Vanin. Obiettivo ultimo è far luce sulle cause della morte della donna, trovata con la testa avvolta in due sacchetti di plastica, legati con un cordino, e il corpo chiuso in due sacchi neri infilati uno dall'alto e l'altro basso.

Due anni fa, al termine delle indagini, la Procura di Trieste aveva richiesto l'archiviazione ipotizzando che la morte fosse avvenuta per suicidio. Il Gip aveva però predisposto un completo approfondimento delle indagini.



