Tajani, vogliamo aprire concorso in Farnesina a tutti i laureati

"Stiamo decidendo di cambiare i concorsi al ministero degli Esteri: vogliamo aprire a tutti i laureati di tutte le facoltà purché sia una laurea magistrale, andremo a spiegarlo a tutti gli atenei". Lo ha detto, nel corso del convegno "Per un'università nuova in un'Italia migliore" il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Il ministro ha elogiato la riforma in corso per la facoltà di Medicina e lo stop al numero chiuso: "La ministra Bernini ha rotto un tabù e ci voleva coraggio. Tanto se uno è 'ciuccio' viene bocciato. Il sistema dei quiz del resto non funziona: mia figlia, che oggi è psicologa, aveva scelto Medicina ma la selezione in un ateneo la superò, in un altro no: era dunque adatta a fare il medico o no? Dobbiamo aprire di più, non chiudere, la selezione la fa la vita, meglio avere più medici e infermieri". Il ministro ha poi detto che per alcuni aspetti "bisogna guardare al modello britannico e americano" come "nel sostenere e non penalizzare" chi fa pratica sportiva e nel frattempo studia.



