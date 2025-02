Superati i 1.200 iscritti alla boat parade per arrivo Vespucci

Hanno superato quota 1.200 le imbarcazioni iscritte alla Barcolana boat parade, promossa sabato 1 marzo a Trieste in occasione dell'arrivo della Nave scuola della Marina militare Amerigo Vespucci, al termine del suo tour mondiale.

Si tratta di barche prevenienti anche da Germania, Austria e Slovenia, che in occasione della Barcolana special edition andranno incontro alla Vespucci, quando entrerà nel Golfo di Trieste, per accompagnarla fino all'attracco in piazza Unità d'Italia.

Le imbarcazioni saranno suddivise in due categorie con percorsi dedicati: le barche a vela, i gommoni e gli scafi a motore partiranno verso le 13 al largo del terrapieno di Barcola e navigheranno a una velocità di circa 4 nodi fino all'incontro con Nave Vespucci che avverrà al centro del Golfo, seguendola fino in prossimità del Bacino San Giusto. Le imbarcazioni a remi, pagaie, Sup e le derive a vela partiranno invece intorno alle 14 dal fanale verde della Diga foranea del Porto Vecchio e concluderanno la loro parata in Bacino San Giorgio. Tra gli iscritti ci sarà anche un equipaggio della Federazione italiana canottaggio, con a bordo gli azzurri Stefania Buttignon, Marco Frank, Stefania Gobbi e Josef Marvucic. Barcolana special edition e la boat parade sono organizzate da Barcolana in collaborazione con il ministero della Difesa e Difesa Servizi.

Ad aprire i festeggiamenti sabato sarà la mostra della Marina militare "A Tutto tondo - Il tour mondiale di Nave Amerigo Vespucci" con le immagini del fotografo Massimo Sestini, ospitata dal Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia fino al 7 marzo. L'esposizione è organizzata in collaborazione con la Regione Fvg, PromoTurismo Fvg, Comune di Trieste e il supporto di Generali.



