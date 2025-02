Sopralluogo ad Askatasuna, antagonisti sventolano pagliacci

Un tappeto di cartone, tappezzato di foto in bianco e nero di politici nazionali e locali, tutti con un pallino roso disegnato con della vernice sul naso, hanno accolto i consiglieri comunali di Torino all'Askatasuna, mentre alcuni esponenti del centro sociale si sono avvicinati a loro mostrando disegni di maschere di pagliacci.

Il sopralluogo avvenuto all'ora di pranzo allo stabile Askatasuna di Torino ha visto i consiglieri comunali rimanere fuori, mentre all'interno hanno avuto accesso i tecnici del Comune, per cui il 12 marzo del 2024 la Giunta comunale aveva dato il via libera al patto di collaborazione con un gruppo spontaneo cittadini per la cura e la rigenerazione dell'immobile di corso Regina 47, conosciuto come centro sociale Askatasuna.





