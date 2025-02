Sciopero dei magistrati, il governo apre su sorteggio e quote rosa

"Non è uno sciopero contro qualcuno ma a difesa di una serie di principi della Costituzione in cui fermamente crediamo e che sono fondamentali per i cittadini. E' tutto fuorchè una difesa di casta. Noi non difendiamo nessun privilegio". Lo ha detto il presidente dell'Anm Cesare Parodi intervistato da Radio 24 a proposito dello sciopero di oggi dei magistrati.

L'adesione allo sciopero è prossima all'80%. Lo annuncia il segretario generale dell'Anm, Rocco Maruotti, nel corso dell'assemblea in corso al cinema Adriano nel giorno dell'astensione delle toghe.

"Che ci possa essere in prospettiva una mutazione genetica del pubblico ministero, che il pm possa essere condizionato dai poteri forti è un rischio concreto. E questo sarebbe l'aspetto più negativo per i cittadini comuni ".

Lo ha detto il presidente dell'Anm Cesare Parodi intervistato da Radio 24 parlando delle ragioni dello sciopero di oggi dei magistrati .

"Temiamo la rivisitazione del ruolo del pm che oggi è una grande garanzia per tutti i cittadini, libero di verificare i fatti a 360 gradi. Rinunciare a questa garanzia sarebbe molto grave" ha aggiunto il presidente dell'Anm. Il presidente del sindacato dei magistrati ha aggiunto che l'obiettivo è difendere "i principi sanciti dalla Costituzione in cui fermamente crediamo. Mi ferisce quando sento parlare da alcuni di questa protesta come una difesa di casta e di privilegi. Se fosse così la maggior parte di noi non sarebbe qui", ha aggiunto.

"Siamo aperti al dialogo con la magistratura". Questa, apprende l'ANSA da più fonti, la linea emersa dal vertice di governo che si è concluso da poco a Palazzo Chigi. La riunione è durata poco più di un'ora. La premier Giorgia Meloni il 5 marzo avrà un incontro con i vertici dell'Associazione nazionale magistrati e con l'Unione delle Camere penali. Secondo quanto filtra al termine del vertice a Palazzo Chigi sulla giustizia, questa riunione era finalizzata proprio a "preparare le consultazioni già programmate" per mercoledì prossimo: prima con l'Unione delle Camere penali e successivamente con l'Associazione nazionale magistrati.

La riforma della Giustizia non è concepita contro i magistrati, ma nell'interesse dei cittadini. Questa la posizione della maggioranza come si apprende al termine del vertice a Palazzo Chigi sul tema della giustizia, a cui hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, il ministro Carlo Nordio, del sottosegretario Alfredo Mantovano. La maggioranza, secondo quanto filtrato al termine del vertice, ha confermato la propria disponibilità a un confronto costruttivo, con particolare attenzione al dialogo con l'Anm. Apertura sulla riserva delle cosiddette 'quote rosa' e 'sorteggio temperato': sarebbero tra i temi che il governo è disposto ad affrontare nell'apertura al dialogo con la magistratura in merito alla riforma del Csm. Lo si apprende da fonti di governo. Il sorteggio temperato, potrebbe riguardare i laici, i togati o entrambe le componenti del Consiglio.

Ad introdurre il concetto di sorteggio temperato per i magistrati era stato il disegno di legge Zanettin, poi accantonato dopo la presentazione del ddl costituzionale da parte del governo: esso prevedeva un sorteggio all'interno di una platea di togati (multipla rispetto a quelli eleggibili) scelta per requisiti, come l'assenza di provvedimenti disciplinari, e infine il voto da parte dei magistrati sulla base dell'elenco dei sorteggiati. Il sorteggio temperato per i laici prevede una platea di candidati scelti dal Parlamento e infine sorteggiati.

Gratteri: 'Favorevole al sorteggio dei componenti del Csm'

"So che non piacerà a molti magistrati, ma dico che sono favorevole invece al sorteggio dei componenti del Csm e anche al sorteggio dei componenti del Csm da parte del Parlamento".

Lo ha detto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri che ha risposto alla domande dei giornalisti nella biblioteca Tartaglione del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli dove i magistrati, con una coccarda tricolore sulla toga, stanno manifestando il loro dissenso contro la riforma costituzione che prevede la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti. "Cioè - ha spiegato Gratteri - si divide l'Italia in macro aree, come ad esempio per l'elezione del Parlamento europeo, si rispettano le proporzioni tra pm e giudice, e non si sorteggiano i magistrati che hanno procedimenti disciplinari, penali, ritardo nel deposito delle sentenze o nelle indagini. Stessa cosa vale per i laici nominati dal Parlamento e cioé si escludono dalle iscrizioni all'albo degli avvocati o professori universitari in materia giuridica che hanno precedenti penali o disciplinari e, chi è in grado di scrivere sentenze o di fare una lezione universitaria, sarà sicuramente in grado di valutare se tizio può diventare presidente del tribunale o meno" .

E ancora rispondendo alle domande dei giornalisti, Gratteri ha detto che "c'è l'esigenza di una riforma del Csm, cioè di un'elezione dei componenti: in questo modo si eliminano quasi totalmente certe anomalie delle correnti che, in certi momenti storici, abbiamo visto non funzionare. Mi riferisco al caso Palamara dove io penso che subito dopo i componenti del Csm si sarebbero dovuti dimettere. Per dare l'idea, a prescindere se siano responsabili o meno, - ha aggiunto - ma in quel caso l'opinione pubblica doveva capire e avere l'idea che si voltava pagina e si faceva sul serio.

Invece il messaggio è stato quello dell'autoconservazione".

Flash mob dei magistrati davanti alla Cassazione

Flash mob dei magistrati sulla scalinata della Cassazione, in piazza Cavour a Roma, nel giorno dello sciopero nazionale indetto contro la riforma della giustizia e in particolare il progetto di separazione delle carriere. Toga sulle spalle, coccarda tricolore e con in mano una copia della Costituzione i manifestati si sono schierati sulle scale del Palazzaccio.

L'adesione allo sciopero dei magistrati del Tribunale di Milano "è di circa il 90 per cento".

Lo ha annunciato, in attesa dei dati esatti, il presidente del Tribunale milanese Fabio Roia all'inizio del suo intervento all'assemblea pubblica nell'aula magna, piena in ogni posto, del Palazzo di Giustizia.

"Non riteniamo sia proporzionato dover toccare la Costituzione per quattro magistrati l'anno che da pm chiedono di diventare giudice, mi pare sia qualcosa di davvero sproporzionato e quindi per noi è normale, ed è ovvio, che questa riforma sottenda a qualcos'altro". Lo ha detto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri che ha risposto alla domande dei giornalisti nella biblioteca Tartaglione del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli dove i magistrati, con una coccarda tricolore sulla toga, stanno manifestando il loro dissenso contro la riforma costituzione che prevede la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti.

Gratteri ha ricordato quello che accade negli Stati dove c'è stata la separazione dei carriere: "poco dopo il pm passa sotto l'Esecutivo. E di questo non si sente assolutamente l'urgenza né la necessità, né il bisogno. I problemi della giustizia sono altri, le emergenze sono altre, non certo la separazione delle carriere". Con questa riforma, ha spiegato il procuratore di Napoli "il pm diventa più forte ma proprio perché esce dalla giurisdizione nel momento in cui passa sotto l'Esecutivo: quindi non è che a noi ce ne viene in più o in meno da punto di vista economico, né da quello della carriera.

Il problema è ciò che accade sul campo, qual è il risultato, il risvolto nei confronti della collettività".

Albanese tra i magistrati: 'Calamandrei lavorava per il futuro'

"Io oggi sono Calamandrei. È stato un uomo coraggiosissimo. Nel nostro ambiente si dice che quando ripeti le cose sei un po' in ritardo. Calamandrei è sempre avanti, lavorava per il futuro". È quanto ha detto l'attore Antonio Albanese a margine dell'assemblea dei magistrati a Genova per lo sciopero indetto dall'Anm contro la riforma della giustizia, in risposta a quanto detto da Maurizio Gasparri.

L'aula magna è gremita di magistrati, con la toga e la coccarda tricolore al petto, e di cittadini venuti a esprimere solidarietà.

Video Genova, Antonio Albanese legge Calamandrei durante lo sciopero dei magistrati

L'Anm: 'L'adesione allo sciopero intorno all'80%'

Adesione allo sciopero è prossima all'80%. Lo annuncia il segretario generale dell'Anm, Rocco Maruotti, nel corso dell'assemblea in corso al cinema Adriano nel giorno dell'astensione delle toghe.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA