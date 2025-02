Ripulito a Napoli il Maschio Angioino, via baracche e rifiuti

Intervento di pulizia e recupero del verde sugli storici spalti del Maschio Angioino a Napoli dove negli anni, nascosti da alte siepi e vegetazione incolta, avevano anche trovato rifugio alcuni homeless che ai margini dei giardinetti avevano allestito delle baracche di lamiera servendosi di cani per tenere alla larga ospiti indesiderati.

Ai piedi del famoso castello di piazza del Municipio, facendosi largo tra grovigli di vegetazione, gli operatori hanno rimosso tonnellate di rifiuti con l'ausilio di un mezzo attrezzato di braccio meccanico.

All'operazione, su un area di oltre 500 metri quadri, hanno partecipato oltre 20 uomini di Napoli Servizi affiancati da perdonale Asia, Anm, servizi sociali, Nucleo investigativo Ambientale Emergenze Sociali della polizia Municipale e servizio veterinario Asl, che hanno lavorato dalle prime ore dell'alba per restituire lo spazio verde alla città ed ai turisti. Con i mezzi di Asia sono stati raccolti altri 50 quintali di rifiuti e 20 quintali di ingombranti. Recuperato perfino un motoveicolo abbandonato e senza targa. Infine, è stata rimossa una porzione di recinzione in new jersey in cemento e metallo, del vecchio cantiere della metropolitana, ripristinando una parte di marciapiede.

Due senza fissa dimora che si erano stabiliti nell'area si sono allontanati e sono stati presi in cura dai Servizi Sociali.

È stato quindi demolito un vero e proprio accampamento costruito con lamiere e reti metalliche all'interno del quale sono stati ritrovati indumenti abbandonati, materassi, valigie e oggetti vari. Alla fine delle operazioni l'intera area è stata sanificata.



