Pignatone, 'su Orlandi mai saputo di incontri con Gendarmeria'

"Nel mio incarico da procuratore non fui mai informato degli incontri avuti dal procuratore Capaldo con Giani e Alessandrini (dirigenti della gendarmeria vaticana, ndr). Avvennero prima che arrivassi a Roma, ma non sono stato informato neanche dopo". Lo ha detto Giuseppe Pignatone, procuratore di Roma dal 2012 al maggio 2019, in audizione in Commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. "Evidentemente Capaldo volle tenermi all'oscuro di questi contatti qualsiasi fossero i contenuti" ha aggiunto.

"Capaldo dice di non avermi detto niente degli incontri - ha aggiunto Pignatone - perché io non gli avevo chiesto nulla, ma la verità è che il 2 aprile 2012, pochi giorni dopo essere arrivato nella capitale e dopo notizie di stampa gli domandai esplicitamente chiarimenti su quanto pubblicato e sull'esistenza di eventuali altri elementi utili alle indagini". L'ex procuratore di Roma ha poi sottolineato di non essere "mai stato titolare di indagini della scomparsa Orlandi" e di non averle mai avocate a sé. "Tutta l'attività era coordinata da Capaldo" ha ribadito.



