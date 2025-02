Mantovano, università va protetta da infiltrazioni straniere

"Nel contesto geo-politico e geo-economico globale, il nostro sistema di ricerca e di innovazione impone di agire lungo due direttrici: da un lato, valorizzare ulteriormente le potenzialità delle università, rafforzando la loro capacità di innovare, e agevolando il trasferimento tecnologico; dall'altro, proteggere il sistema da infiltrazioni indebite da parte di Governi stranieri, che, con modalità insidiose e con insistenza crescente, sfruttano il carattere aperto dell'attività accademica - essenziale per una ricerca di qualità - per drenare conoscenze pregiate e prezioso know-how a proprio favore". Lo ha detto in un messaggio inviato ad un convegno sull'università che si è svolto stamane in Senato, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano.

"La consapevolezza della serietà di questa minaccia, rilevata anche dal Copasir nella scorsa legislatura - ha rilevato il sottosegretario - ha spinto il Governo a elaborare iniziative di contrasto ad ampio raggio, a partire dal Piano d'azione presentato nel novembre 2024, nel rispetto dell'autonomia e della libertà delle università e degli enti di ricerca; esso infatti non impone, né mira a imporre, limitazioni all'attività dei ricercatori, bensì si pone in chiave di supporto e di coordinamento. Non è un lavoro semplice, e richiede un salto culturale: imparare a bilanciare, caso per caso, apertura e prudenza, fiducia nella collaborazione internazionale e sensibilità nell'avvertire eventuali rischi", ha proseguito Mantovano, il quale ha ricordato che l'Italia ha mantenuto la capacità di generare innovazione: "la crescita nel numero di domande di brevetti è superiore alla media europea (+1,4%) e ci posiziona all'11mo posto a livello mondiale e al quinto tra gli Stati dell'Ue, dietro a Germania, Francia, Paesi Bassi e Svezia", ha concluso.



