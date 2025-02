Maltrattamenti alla compagna, 46enne arrestato a Roma

I Carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato in flagranza un romano di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna convivente.

I militari sono intervenuti su richiesta della donna, di 31 anni, che all'arrivo dei Carabinieri ha denunciato di subire condotte violenti sia fisiche che verbali dal compagno, che mesi fa avrebbe tentato anche di soffocarla. Nell'ultimo episodio l'uomo, a bordo della propria auto, l'avrebbe inseguita speronando l'auto su cui lei viaggiava, costringendola a fermarsi, per poi convincerla, con una scusa, a salire sulla sua auto. La donna, in preda al panico, riuscita a fuggire è stata poi raggiunta dai militari che l'hanno soccorsa e messa in sicurezza. Il 46enne, rintracciato poco distante è stato bloccato e identificato. Raccolti gravi elementi indiziari a suo carico, d'intesa con la procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri lo hanno arrestato. Il tribunale ha convalidato l'arresto e disposto per lui il divieto di avvicinamento alla vittima con braccialetto elettronico.



