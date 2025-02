Locatelli, puntare sul valore di ogni persona

"Oggi in Veneto, a Treviso, in un contesto fortemente innovativo, e che è un modello per tutto il territorio nazionale, si è svolto un importante momento di confronto sul tema della valorizzazione delle persone, delle buone pratiche e dell'approccio ai sostegni sviluppato dal territorio. Abbiamo parlato di autismo, di Progetto di vita, di caregiver e di riforma della disabilità. È indispensabile ribaltare il paradigma, non solo mettendo al centro la persona ma investendo sulle potenzialità e non osservando i limiti, valorizzando i talenti e le competenze di ogni persona". Lo ha detto la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli a margine del convegno "Autismo: il valore di ogni persona", al Museo Santa Caterina a Treviso.

"Il decreto 62 del 2024 e, in particolare il Progetto di vita - ha spiegato - è l'occasione che abbiamo adesso per attuare questo cambiamento profondo, nella consapevolezza che insieme possiamo fare di più e che da soli non andiamo lontano. Siamo tutti coinvolti in questo percorso che è un salto di qualità per le nostre comunità e per tutto il Paese".

Parlando poi della Riforma della Disabilità ha aggiunto: "Va avanti e non si ferma. Entra in vigore in modo progressivo per evitare il fallimento e per accompagnare al cambiamento radicale di approccio tutti coloro che si occupano della presa in carico della persona con disabilità. Ho voluto la sperimentazione proprio per garantire la possibilità di miglioramento e superamento delle criticità anche in corso di attuazione e così stiamo procedendo e non ho nessuna intenzione di fermarmi.

Il percorso che stiamo tracciando - ha puntualizzato - è una risposta concreta e attesa da molto tempo, è epocale il fatto di obbligare i referenti del mondo sociale a cooperare con il mondo sanitario, devono sviluppare risposte condivise su bisogni specifici. Proseguiremo in maniera intelligente, programmata e convinta per trasmettere un metodo e non lasciare nulla al caso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA