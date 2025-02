De Giovanni, 'riforma giustizia scellerata,ultimi senza difese'

"Questo è il Paese dove gli ultimi non hanno difese. I pm non sono contrapposti a queste, ma sono l' unica speranza per queste, l'unica garanzia che hanno di poter conseguire dei diritti. La natura del problema è che noi non avremo garanzie. Non avremo garanzie sugli ultimi". Lo ha detto Maurizio De Giovanni nel corso del suo intervento, particolarmente apprezzato, all'assemblea dell'Anm, che si sta svolgendo nella biblioteca Tartaglione del Nuovo Palazzo di Giustizia, contro la riforma della separazione delle carriere, dello sdoppiamento del Csm e dell'istituzione dell'Alta Corte disciplinare. "Questa - ha detto ancora - è una scellerata riforma".

Rispondendo alle domande dei giornalisti al suo arrivo nella biblioteca, De Giovanni ha sottolineato l'importanza che "ogni cittadino sia qui, se non in presenza almeno in spirito.

Chiunque ha voce deve parlare, chiunque ha qualche rilevanza a prescindere da quello che faccia, deve parlare perché è un momento in cui abbiamo la forma dello Stato a rischio. Quello che la Costituzione ha previsto e ha messo in campo e che è stato l'ordinamento della nostra vita e dei nostri padri e che vogliamo che sia dei nostri figli, deve essere difeso in questo momento. Chiunque abbia la facoltà di farlo dovrebbe essere qui per dire ad alta voce il proprio nò a una riforma che farebbe perdere alla magistratura il proprio ruolo indipendente".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA